Bergamo scienza, il festival di divulgazione scientifica nato nel 2003 che negli anni ha ospitato più di 30 premi Nobel e oltre 1700 ricercatori, nel prestigioso calendario degli eventi 2024 ha proposto due laboratori allestiti dalla quinta chimica materiali dell’IIS Torriani. “Inside the beauty” alla scoperta dei cosmetici è il progetto Stem sperimentato in primavera al Torriani dalle proff. Elena Lanfredi ed Eletta Censi e che è stato riproposto in forma laboratoriale a Bergamo per un target di pubblico di età compresa tra la fine della scuola media e la fine delle superiori.

Ottimo l’afflusso di visitatori e applausi, classi e docenti in visita allo spazio gestito dal Torriani sono stati omaggiati di rossetti e creme corpo, di cui avevano potuto apprezzare la lavorazione durante il laboratorio. Il tutto preceduto da un approccio culturale e storico alla materia: la storia della cosmesi, le contraffazioni, la pubblicità. Il prodotto che ha riscosso il più grande entusiasmo è stato indubbiamente il lipstick alla nutella.

Altro spazio, altro laboratorio non meno affascinante dal titolo La scena del crimine organizzato sempre dalla quinta chimica materiali del Torriani con il prof. Simone Varini per un target di studenti delle medie. Un progetto collaudato anche in vari open day dai chimici dell’Istituto di via Seminario: viene simulata una indagine dei Ris per trovare il colpevole di un crimine tra vari sospettati seguendo tracce di luminol, polvere da sparo e quant’altro. Anche in questo caso a Bergamo è stato un vero successo. Tema generale di Bergamo Scienza 2024 era “Intelligenze” e davvero sono multiple le intelligenze messe in campo in questi laboratori, non solo quella logico matematica, ma indubbiamente anche quella interpersonale ed emotiva dato l’entusiasmo dei partecipanti.

