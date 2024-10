Il finanziamento dei lavori di recupero delle montagnole di piazza Roma con lo studio di fattibilità che porterà a una riqualificazione complessiva dei giardini pubblici è solo un tassello. Poi ci sono gli interventi sul decoro, la rigenerazione urbana, la manutenzione di strade e impianti sportivi, le risorse sulla sicurezza, le misure a sostegno delle famiglie, ma soprattutto l’ascolto: dei cittadini, delle categorie, delle associazioni, dei comitati di quartiere. La giunta Virgilio traccia il bilancio dei primi 100 giorni di mandato: tre mesi di lavoro che marcano già, in termini di azioni, la linea che l’amministrazione intende seguire.

INCONTRI NEI QUARTIERI

A incominciare dalla promessa fatta dal sindaco Andrea Virgilio in campagna elettorale di aprire un confronto con i cittadini per creare un filo diretto con l’amministrazione. Promessa mantenuta: lo dimostrano gli incontri con tutti i 13 comitati di quartiere formalmente costituiti e con i presidenti dei comitati, che si sono svolti da giugno ad oggi, per raccogliere direttamente dai cittadini segnalazioni di criticità ma anche proposte su servizi o interventi da realizzare. A fine ottobre verrà convocato inoltre il tavolo di quartiere al Cambonino, voluto e sollecitato anche dal parroco don Arienti, che coinvolgerà tutti gli attori che operano in quel contesto, per lavorare a progetti e iniziative comuni. Ma il tavolo si sposterà poi anche in altri quartieri cittadini, per aprire un confronto anche con altre realtà e altre associazioni.

SICUREZZA

Massima attenzione al tema sicurezza, da sempre uno dei nodi politici più accesi, con l’esecuzione del bando periferie per l’installazione di 13 nuove telecamere di videosorveglianza nei quartieri e l’attivazione di un finanziamento da 60mila euro legato al Fondo Unico Giustizia per il posizionamento di altre telecamere a presidio di parchi e aree verde, soprattutto nelle zone più problematiche di via degli Orti Romani, via Mons. Enrico Assi, parco Rita Levi Montalcini e piazza Risorgimento. L’amministrazione ha scelto inoltre di potenziare il servizio di educativa territoriale prevedendo, attraverso lo sviluppo di azioni integrate tra il settore politiche sociali e le forze dell’ordine, interventi mirati che possano svolgere oltre a una funzione di presidio anche un compito di prevenzione.

DECORO

Sicurezza però, come era stato più volte ribadito dal sindaco Andrea Virgilio in campagna elettorale, vuol dire anche decoro e cura della città. Per piazza Roma, che rimane uno degli interventi prioritari per l’amministrazione, si sta lavorando al progetto di riqualificazione delle ‘montagnole’, con lo stanziamento dei primi 50mila euro e le prime altre risorse che serviranno per lo studio di fattibilità per una riqualificazione complessiva dell’area dei giardini pubblici, che interesserà a step anche le due fontane, la pavimentazione, l’area giochi, la casetta del custode e una ridefinizione del verde.

Al momento, e in vista dei lavori più strutturali, sempre ai giardini pubblici è stata realizzata una nuova aiuola, sono stati sistemati panchine e impianto di irrigazione. Sugli sfalci e sulla manutenzione del verde si sono concentrate soprattutto quest’estate le risorse, anche grazie a una riorganizzazione della gestione del verde cittadino e a una programmazione più puntuale del piano potature e abbattimenti.

Sui rifiuti è stato introdotto il progetto ‘Cremona Smart Waste’, ovvero il nuovo sistema di raccolta differenziata finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che permetterà grazie all’utilizzo di nuovi contenitori dotati di un tag elettronico e delle nuove smart bin di rendere il servizio ancora più sostenibile ed ecologico.

Nella voce decoro rientrano anche le asfaltature di strade ultimate, in particolare lungo la tangenziale cittadina ma anche nelle vie Bosco, Viale Po, Buoso da Dovara e Postumia (per un totale di 9050 metri quadrati), a cui si aggiungeranno anche le prossime per altri 15700 metri quadrati di superficie che interesseranno via Castelleone, San Francesco d’Assisi e Sesto. Contemporaneamente si sta strutturando il Piano Decoro per la città, sono stati avviati i lavori per la riqualificazione del parcheggio a raso di via Fezzi, si sono conclusi quelli per la pista ciclabile del Boschetto, è stata ripristinata l’illuminazione nei sottopassi Maristella e Zaist, è stato approvato il progetto per il sottopasso di via Bergamo e sono partiti i lavori del Pnrr che riguardano la viabilità del quartiere Po.

Entro il 2 novembre sarà completato il rinnovo dell’ingresso del cimitero monumentale, con l’inaugurazione dello scalone monumentale, e la fine del cantiere del Giardino delle Rimembranze.

IMPIANTI SPORTIVI

Capitolo a parte meritano gli impianti sportivi. Tra le azioni più importanti realizzate nei cento giorni di giunta Virgilio, ci sono la riapertura della palestra del Boschetto (con la nuova illuminazione e climatizzazione, il posizionamento di un impianto fotovoltaico per la palestra e il centro civico, la sistemazione degli impianti idraulici e la nuova copertura del tetto sugli spogliatoi), la riqualifica della palestra della scuola Trento Trieste, la riapertura della palestra della scuola Virgilio dopo i lavori di adeguamento antisismico, l’avvio dei lavori straordinari sugli spogliatoi del campo da calcio di San Felice, gli interventi sulla rete idraulica del Palaradi.

Per la piscina comunale di largo Azzurri d’Italia sono terminati i lavori di impermeabilizzazione delle coperture sull’ingresso e sulla vecchia piscina da 25 mt e partiranno a breve i lavori edili, sempre su quella parte dell’impianto, con la ristrutturazione degli spogliatoi della convertibile.

COMMERCIO

Sul fronte commercio l’amministrazione ha convocato tre sedute del Duc (Distretto urbano del commercio) per definire insieme la programmazione del Natale 2024 e per il rinnovo del patto; otto sono stati nel complesso gli incontri dedicati alle categorie economiche, a cui si aggiunge un vertice con i gestori dei distributori automatici per migliorare la manutenzione e il decoro degli spazi e la prima seduta della commissione taxi per un nuovo bando Ncc (noleggio con conducente).

AZIONI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

Si è provveduto alla riattivazione del Centro per le Famiglie, che svolge prima di tutto una funzione di tipo preventivo e promozionale attraverso l’offerta di servizi di accoglienza, informazione e orientamento oltre che di consulenza a supporto dei bisogni che le famiglie esprimono. Nei giorni scorsi ha aperto anche a Cremona l’Ufficio di Prossimità, un nuovo sportello che vuole avvicinare i cittadini alla giustizia, snellire e velocizzare pratiche di volontaria giurisdizione accompagnando i cittadini nella scelta dei servizi della pubblica amministrazione. Per l’anno 2024-2025 è stato costituito un nuovo Polo dell’Infanzia, con l’attivazione di un nuovo micronido all’interno della scuola comunale ‘Castello’, sono stati assunti 16 insegnanti a tempo indeterminato, è stata attivata una collaborazione con i soggetti del terzo settore per garantire alle famiglie agevolazioni sulle rette di frequenza dei servizi di doposcuola e sono state riattivate, o attivate per la prima volta come per le scuole Bissolati, Monteverdi e Capra Plasio, le linee del Piedibus. Infine l’avvio dell’interlocuzione con UST e con i dirigenti scolastici per la sottoscrizione di un protocollo regolante le iscrizioni alle scuole primarie e secondarie di I grado per garantire a tutti gli alunni, le cui famiglie sono residenti in città, l’inserimento con accoglienza anche in corso d’anno.

TURISMO E CULTURA

Anche il Turismo e la Cultura sono stati al centro dei primi 100 giorni. Nel primo caso con l’istituzione del nuovo tavolo del turismo, l’avvio dei primi passi per l’attivazione dell’Ufficio Musica e la fase partecipativa del progetto “Giovani in Centro” che ha dato inizio al percorso di condivisione del progetto con le associazioni del territorio interessate a confrontarsi sul futuro di una parte del centro storico che, attraverso i fondi Pnrr, inizierà a cambiare volto.

Tra le azioni principali che toccano il Settore Cultura, da evidenziare i primi interventi per il recupero del muse civico Ala Ponzone, con l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’impianto di condizionamento delle Stanze della Musica.

Su Palazzo Comunale è allo studio un progetto per trasformare la sede istituzionale in un polo culturale, con mostre sulla storia di Cremona in collaborazione con Archivio di Stato, e con la dedicazione delle sale a personaggi e momenti emblematici della storia cremonese. La Piccola Biblioteca del Comune di Cremona ha ripreso infine le sue attività rivolte ai bambini e alle famiglie, valorizzando il nuovo orario autunnale con apertura prolungata il mercoledì e giovedì pomeriggio.

