Un concerto per festeggiare i vent’anni di Cremona Solidale e di Fondazione Città di Cremona, nel pomeriggio di giovedi 10 ottobre nel complesso di via XI Febbraio – via Bonomelli con il gruppo musicale Sueño, che ha intrattenuto gli ospiti degli alloggi protetti (casa Barbieri – Raspagliesi) e alcuni ragazzi delle comunitá per minori del Civico 81, in un dialogo tra generazioni che è al centro del progetto di recupero di questa zona cittadina.

Il concerto, inizialmente pensato proprio per il giardino che connette via Bonomelli 81 e via XI Febbraio e poi spostato all’interno per le incognite del meteo, ha trascinato il pubblico in un vorticoso gioco di suoni e colori sulla base di celebri composizioni di Astor Piazzolla rivisitati in base alle caratteristiche dei sei musicisti del gruppo: Andrea Coruzzi (bandoneon), Alessandro Creola (sax), Matteo Chirivì (chitarra elettrica), Alessandro Zezza (tastiere), Luca Marchi (basso), Martino Mora (batteria). Pezzi come le Quattro Stagioni, Oblivion, Romance del Diablo, La Muerte del Angel, Libertango, assumono quindi una veste più moderna.

“Siamo appassionati del tango e di tutte le emozioni che dal tango scaturiscono, malinconia, passione, dolcezza”, spiega Andrea. “Abbiamo cercato di portare dentro questo mondo una visione che nasce dalle peculiarità di ciascuno di noi e da qui nascono le influenze dal jazz, dal pop, dalla musica classica e da quella contemporanea”. Sassofono al posto del violino, basso invece del contrabbasso, innesto della batteria: in questo modo la formazione – con all’attivo collaborazioni importanti come con Paola Folli e Monica Hill e la partecipazione all’Emiila Romagna festival – riscrive e attualizza brani entrati nella storia.

A introdurre il concerto, Uliana Garoli e Simona Gentile, rispettivamente presidente di Fondazione Città di Cremona e dell’azienda speciale Cremona Solidale, i due soggetti che insieme alle cooperative del consorzio Solco presieduto da Davide Longhi hanno rivitalizzato questo spazio centralissimo di Cremona. “Questo è un polo di grande importanza, che raramente si vede nelle città”, ha detto Garoli “in cui convivono attività per anziani e giovani che hanno bisogno di stare insieme. Quando vi abbiamo messo mano recuperando il giardino, abbellendolo e aprendo un varco nel muro che separa via XI febbraio da Via Bonomelli, avevamo in mente di creare un luogo di socialità in cui possano convivere le generazioni con servizi a loro dedicati, aprendolo anche ai residenti del quartiere”.

Con il concerto dei Sueño si conclude la serie di eventi organizzati da Fondazione per celebrare il proprio ventennale, serie iniziata la scorsa settimana con la consegna dei contributi alle associazioni di volontariato, proseguita con la mostra di opere di Sereno Cordani e Angelo Bertolini in residenza Torriani (aperta fino a domenica 13 ottobre dalle 8,30 alle 12,30 in via Torriani, 7) e con le visite guidate a Palazzo Fodri a cura di Target Turismo.

