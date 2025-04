Sebastian ha 17 anni e frequenta il liceo scientifico Aselli di Cremona. Al suo fianco c’è Mamma Daniela, che si prende cura di lui giorno e notte. Da oggi può finalmente assaporare un po’ di libertà in più. Grazie alla solidarietà dei cremonesi, di Fondazione Giorgio Conti, dell’Associazione Osvaldo Marcotti e di tantissime persone che si sono mobilitate in modi diversi, Sebastian ha ricevuto un’auto attrezzata che cambierà la sua quotidianità.

Commovente il momento in cui a Padel X, Daniela Matei ha ricevuto le chiavi del veicolo dalle mani di Giuseppe Conti che ha raccolto con la Marcotti Osvaldo l’appello lanciato per potersi: “Vogliamo ringraziare con tutto il cuore per la consegna dell’auto, una macchina adattata per mio figlio. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che hanno contribuito con il cuore e con amore. Era il nostro sogno da 17 anni”.

Al suo fianco anche Ettore Caroti, fisioterapista di Sebastian: “Questo mezzo darà a Sebi l’autonomia che merita, per girare il mondo con serenità. Finalmente la mamma non dovrà più affrontare le fatiche di caricare e scaricare carrozzina e attrezzature in un’auto normale. Questa macchina sarà preziosa per entrambi”.

Commosso e grato anche Giuseppe Conti, presidente della Fondazione Giorgio Conti: “Ce l’abbiamo fatta. È stato davvero un grande gioco di squadra. In questi mesi Cremona ha dimostrato un cuore immenso: serate a teatro, ricavati di libri, aste, lotterie, raccolte fondi organizzate dai ragazzi del liceo. Tutti si sono inventati qualcosa per dare una mano. Ora Daniela e Sabastian potranno andare ovunque, senza limiti”.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata