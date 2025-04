Incidente questa mattina attorno alle 10 sulla provinciale 33 all’altezza della strada che conduce a Pescarolo.

Due automobili si sono scontrate all’incrocio, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. L’impatto è stato frontale – laterale, uno dei veicoli è stato sbalzato nell’aiuola spartitraffico.

Coinvolte tre persone, tra cui una bimba di 4 anni e i conducenti, una donna di 44 anni e un uomo di 67.

Immediatamente sono giunti sul luogo del sinistro i soccorsi sanitari: automedica del 118 e ambulanze; un ferito è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Cremona, mentre per un altro, in codice giallo è stato allertato l’elisoccorso.

