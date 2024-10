Apertura straordinaria domenica 13 ottobre alla Biblioteca Statale di Cremona con la mostra sulle legature di pregio organizzata nell’ambito dell’iniziativa “Domenica di Carta” promossa dal Ministero della Cultura per valorizzare il patrimonio librario e archivistico italiano.

Dal 2010 il bibliofilo Federico Macchi ha esaminato i testi antichi della Biblioteca e catalogato le legature di pregio, circa 400 dal XV a metà del XVIII secolo; il lavoro si sta traducendo in cataloghi con il primo volume già pubblicato e il secondo ora disponibile in formato digitale, che verrà presentato domenica alle 10:30 in sala conferenze (poi prossimamente sarà pubblicato in formato cartaceo). A seguire, nelle sale espositive di Palazzo Affaitati, sarà visitabile la mostra sulle legature.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata