Un altro pianoforte Anelli approda a Cremona: uno strumento realizzato nel 1932 recante numero di matricola 10342 modello XX, è infatti entrato a far parte del patrimonio della Biblioteca Statale di Cremona e sarà utilizzato per esecuzioni dimostrative ed eventi musicali.

Lo strumento, di proprietà delle sorelle Enrica e Gabriella Trizio, è stato affidato nei mesi scorsi, al prof. Fabio Perrone, per la valorizzazione, e al Laboratorio Tamagni di Pieve San Giacomo per il restauro, compiuto magistralmente da Luciano Nazzari, prima di approdare nella Sala Virginia Carini Dainotti.

Realizzato a Cremona nei primissimi anni Trenta, questo pianoforte fu acquistato a Bari dal Maestro Domenico Trizio (1907-1987), figlio di Enrico e di Anna Fino, presso il negozio di Edoardo Giannini, distributore autorizzato “Anelli Pianoforti” per la Puglia, ed è rimasto in uso fino a qualche anno fa allorquando nei mesi scorsi le figlie del Maestro lo hanno riportato a Cremona per un completo ed accurato restauro funzionale.

“La donazione del pianoforte Anelli alla Biblioteca Statale di Cremona da parte delle sorelle Enrica e Gabriella Trizio rappresenta un segno tangibile di attenzione e di valorizzazione della storia della manifattura musicale novecentesca della Città di Cremona ed ha consentito, grazie alla disponibilità e alla lungimiranza della Direttrice Raffaella Barbierato, di valorizzare non solo lo strumento in sé ma anche quella del suo proprietario, il Maestro Domenico Trizio” ha spiegato Perrone.

Domenico Trizio, dopo aver svolto esperienze professionali a Bari come pianista, direttore di coro e direttore d’orchestra, fu nominato direttore della Banda Musicale della Città di Gioia del Colle e successivamente fu chiamato ad operare come illustre musicista all’Opera Sahnesi (Teatro dell’Opera) ad Ankara per oltre venticinque anni.

Lo strumento sarà presentato alla Città di Cremona il prossimo 29 ottobre, ore 16.30, con un concerto a cura del Conservatorio “Claudio Monteverdi” in Sala Virginia Carini Dainotti della Biblioteca Statale di Cremona alla presenza delle sorelle Enrica e Gabriella Trizio.

