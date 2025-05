Si è riunito martedì sera l’ufficio di presidenza con funzione di commissione consigliare (allargata ai presidenti della Vigilanza e della commissione Ambiente) che si sta occupando di valutare e definire degli indirizzi circa l’utilizzo dei 2,4 milioni del risarcimento Tamoil.

I consiglieri, durante un confronto breve e condiviso, hanno raccolto un elenco di soggetti che dovranno essere invitati a dare un proprio contributo sul possibile utilizzo dei fondi, e stilato il cronoprogramma delle audizioni. Quattro saranno le prossime riunione, fissate per il 15, 20, 22 e 23 maggio, tutte prima del prossimo consiglio comunale, in programma il 26.

Durante il confronto, i capigruppo hanno portato le loro proposte, ed è uscito un corposo elenco di soggetti da sentire, a partire dal Comitato spontaneo che ha promosso una raccolta firme sull’utilizzo dei fondi.

Ma anche i rappresentanti delle istituzioni che si occupano di salute e sanità, come Ats Val Padana e Asst Cremona, il mondo universitario, chiamando docenti esperi nel settore ma anche la consulta universitaria.

E’ emersa la proposta di raccogliere le impressioni dei sindaci dei Comuni di cintura, chiedendo al presidente della Provincia di farne una sintesi. E ancora, sono da coinvolgere gli uffici tecnici del Comune, che dovranno poi stilare il progetto finale.

Nell’elenco anche ordini professionali, come quello degli Agronomi, ma anche enti scientifici e tecnici di rilevanza nazionale, come Ispra e Iste, e le società sportive – come la Bissolati – interessate dalla vicenda Tamoil.

Prossimo step sarà scrivere a tutti i soggetti interessati per invitarli alle riunioni programmate. Successivamente, dopo avere sentito tutti, la commissione avrà tempo la prima settimana di giugno per fare una sintesi e individuare una proposta definitiva, da sottoporre al Consiglio comunale.

Laura Bosio

