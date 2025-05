“Ci scusiamo con gli abitanti di Cremona …”, è la Gialappa’s che interviene con un reel su Instagram a proposito dell’imitazione di Alessandro Borghese fatta da Max Giusti lunedì sera nello show su TV8. La rubrica è quella dei “Ciak scartati” , esilarante parodia del conduttore di “4 Ristoranti” che ne stravolge i tratti rappresentandolo come un personaggio iracondo.

In effetti, nel ciak scartato relativo a Cremona, Max Giusti si rivolgeva ai cremonesi con un epiteto decisamente ingeneroso e tra l’altro poco in linea con gli elogi che lo chef – conduttore aveva riservato alla città del Torrazzo lo scorso dicembre, quando aveva registrato la puntata: “Cremona è Magnifica. Celebre per la sua tradizione liutaria, patria del maestro Stradivari, ma anche di Sofonisba Anguissola pittrice e simbolo dell’emancipazione femminile. Una città che riserva molte sorprese, per la sua storia antica. per la sua cucina, che deve la sua ricchezza di piatti alla presenza del Po”.

Ad ogni modo, sembra che all’imitatore della Gialappa’s si possa davvero perdonare di tutto visto tra i commenti, oltre a quelli che gli danno ragione, ci sono anche dei cremonesi che la prendono bene: “Cat, se lo dice Max Giusti va bene, non mi offendo!” o “Da cremonese sto morendo dal ridere, grandissimo!”

