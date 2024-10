I tumori genito-urinari rappresentano una sfida significativa nel campo dell’oncologia. Questi tumori possono manifestarsi in forme diverse, con vari livelli di aggressività e risposta ai trattamenti.

Pertanto, un approccio multidisciplinare che coinvolge diverse specialità mediche è essenziale per garantire la migliore cura possibile per i pazienti affetti da queste patologie. Se ne parlerà il 18 ottobre in un convegno a Cremona, di cui responsabile scientifico è il dottor Bruno Perrucci oncologo dell’ass di cremona, ospite oggi a di primo mattino il contenitore informativo di cr1 condotto da simone bacchetta e federica priori in onda dal lunedì al venerdì alle 740.

Il servizio di Simone Bacchetta

