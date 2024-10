L’aula magna del Campus di Santa Monica ha accolto l’evento inaugurale della nuova edizione del Master di secondo livello in “Innovation in Food Science and Technology – Michele Ferrero” promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con Fondazione Ferrero, che dopo l’esperienza all’Università di Torino approda per la prima volta a Cremona.

Sono nove, tutte donne, le studentesse che stanno per intraprendere il percorso annuale di alta formazione, erogato in lingua inglese e caratterizzato da un taglio internazionale: la metà delle iscritte proviene dall’estero in particolare Messico, Serbia e Cina.

Il Master formerà esperti a 360° sulle sfide della produzione di alimenti, in un mondo che cambia rapidamente. Per sei mesi le partecipanti seguiranno lezioni frontali ed esercitazioni di laboratorio a Cremona, poi avvieranno un business case project incentrato sull’ideazione di prodotti alimentari innovativi per gli anziani e infine trascorreranno due mesi nella sede Ferrero ad Alba.

Il servizio di Federica Priori

