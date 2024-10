Tanta gente lunedi pomeriggio in centro a Cremona per l’inaugurazione del Piccolo caffè letterario Torriani, iniziativa dela cooperativa Fratelli Tutti che, dando opportunità lavorative a ragazzi disabili, offre un servizio nuovo alla città con la possibilità di fare una sosta, gustare i dolci preparati nel laboratorio di pasticceria di via Robolotti e leggere un libro tra quelli presenti in scaffale o portati da casa.

Al progetto collaborano anche gli animatori culturali di Crart, accanto al caffé infatti, ci sono gli spazi messi a disposizione da Fondazione Città di Cremona, proprietaria dell’immobile, che potranno essere utilizzati anche da altri soggetti. Presenti al taglio del nastro, il presidente di Fratelli Tutti don Roberto Musa e la sua vice, Pia Abruzzi.

