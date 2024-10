“In Controluce – spazio di riflessione per un approccio critico alle questioni d’oggi”: questo il titolo dell’incontro in programma per venerdí 18 ottobre (dalle ore 17.30) presso la sede dell’Alac di Cremona (via Gioconda, 3). Per l’occasione interverranno il professor Jorge Luis Elizondo, avvocato del lavoro e professore presso l’Universidad Nacional de Rosario, in Argentina, che parlerà di “Estremismo neoliberale e diritti sociali nell’Argentina di oggi”, e il professor Pasquale Serra, docente di Storia del pensiero politico e di Filosofia sociale e titolare della Cattedra Argentina dell’Università di Salerno, che parlerà di “Italia e Argentina: ragioni e necessità di un confronto”. I due interventi saranno seguiti da un dibattito pubblico.

Jorge Luis Elizondo esercita la professione di avvocato nelle città di Rosario e Buenos Aires dal 1974. È membro onorario dell’Associazione degli Avvocati del Lavoro di Rosario. Professore di Relazioni di Lavoro e Sicurezza Sociale presso la Facoltà di Economia e Statistica dell’Università Nazionale di Rosario. Partecipa come relatore a congressi e conferenze nazionali e internazionali di diritto del lavoro.

Autore dei seguenti libri: “La experiencia argentina sobre la ocupación y puesta en funcionamiento de empresas quebradas o abandonadas”, Revista de Derecho Social, Editorial Bomarzo, Albacete, Spagna, 2004; “Derecho Colectivo del Trabajo, Conflictos Actuales”, Editorial Nova Tesis, Rosario, novembre 2008; “Riesgos del Trabajo- Análisis Crítico de la ley 24.557”, Editorial Nova Tesis, terza edizione marzo 2020. “Jornada de Trabajo”, Editorial Nova Tesis, Rosario, ottobre 2012. “La riduzione del tempo di lavoro e il controllo del processo produttivo”, Ed. Juris, dicembre 2022.

Autore di articoli su vari temi legati al diritto del lavoro e della previdenza sociale, su questioni politiche, sociali ed economiche in Argentina e in America Latina in vari media grafici, audiovisivi e digitali. Collabora spesso con il portale digitale El Cohete a la Luna, Buenos Aires, Argentina. Pubblica articoli sulla sua specialità nelle riviste giuridiche argentine La Causa Laboral e Tribuna Laboral.

Dirige e partecipa a progetti di ricerca presso l’Università Nazionale di Rosario: “La pandemia e i suoi effetti sui rapporti di lavoro”, “I diritti sociali nella riforma della Costituzione di Santa Fe”, “I comitati misti di salute e sicurezza sul lavoro”, “Il lavoro delle piattaforme digitali”.

Pasquale Serra è laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze Politiche e Dottore di Ricerca in Storia delle dottrine politiche, delle istituzioni politiche e di filosofia politica, ha svolto attività di Ricerca Post-Dottorato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Salerno su un progetto di “Metodologia politica e mondo contemporaneo”. E’ stato titolare di un assegno di ricerca (biennale) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Salerno, ricercatore di Sociologia dei fenomeni politici presso l’Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Scienze politiche sociali e della comunicazione.

Nel 2012 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia in Storia delle dottrine politiche. Nel 2016 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia in Storia delle dottrine politiche. Insegna Storia delle Dottrine Politiche (Filosofia Sociale, Filosofia sociale e Storia e culture dell’America Latina) presso l’Università degli Studi di Salerno.

© Riproduzione riservata