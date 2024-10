Domenica 20 ottobre, il Comitato Cemento Picenengo e il Gruppo Laudato Si’ della Zona Pastorale 3 della Diocesi di Cremona organizzano insieme una giornata di sensibilizzazione sul tema del consumo di suolo nel territorio cremonese. L’evento San Francesco nel Cemento, si terrà a Picenengo. Si parte alle 16, quando in oratorio si svolgerà un laboratorio sul consumo di suolo per ragazze e ragazzi dai 12 anni, tenuto dalla geologa Chiara Zuffetti, dell’Università degli Studi di Milano.

Alle 18 in chiesa si terrà invece il concerto Laudato sì: Ammirare, amare, curare il Creato, del Gruppo Strumentale Phantasia. Concerto aperto a tutti per un riflessione musicale che possa aiutare tutti ad ampliare lo sguardo e il punto di vista sui temi ambientali. Seguirà quindi un aperitivo in oratorio.

“Riteniamo fondamentale tenere alta l’attenzione su quello che sta succedendo nel nostro territorio e creare momenti di confronto e approfondimento sulla tutela ambientale” dicono gli organizzatori. “Invitiamo la politica a prendere pubblicamente posizione sui progetti del polo logistico e sul centro commerciale, anche in ragione del fatto che Regione Lombardia e Provincia di Cremona abbiano richiesto di sottoporli a Valutazione di Impatto Ambientale riconoscendone le criticità.

Come comitato di cittadini abbiamo accolto con favore l’invito della Diocesi di Cremona (sollecitata ad una riflessione critica poiché parte dei terreni da cedere è di loro proprietà) ad organizzare insieme un evento di sensibilizzazione e riflessione collettiva sul valore del nostro suolo e sulle conseguenze a lungo termine delle scelte di sviluppo”.

