Il Museo Diocesano di Cremona èospita la mostra “Capolavori da collezione. Da Neri di Bicci a Piccio”, una straordinaria esposizione di opere d’arte religiose selezionate da una prestigiosa collezione privata cremonese, di cui si presentano solo le opere a tema religioso, con l’auspicio che esse possano, in futuro, divenire proprietà permanente del Museo Diocesano.

La mostra sarà visitabile a partire dal 30 ottobre 2024 fino al 12 gennaio 2025 nella sala delle esposizioni temporanee del museo, e presenta quindici dipinti, disposti in ordine cronologico dal XV al XIX secolo. I lavori esposti si distinguono per la loro varietà stilistica e iconografica, ma condividono tutti un alto livello qualitativo, frutto di una selezione meticolosa e di grande gusto estetico.

Tra gli artisti presenti, spiccano figure di rilievo come Neri di Bicci, Sigismondo Coccapani, Moretto, Langetti, Piccio e Giacomo Trecourt, oltre a un significativo nucleo di opere di maestri cremonesi. La raccolta va ben oltre i confini locali, includendo opere provenienti da ambiti bresciani, genovesi e fiorentini, fino agli artisti formatisi presso l’Accademia Carrara di Bergamo.

Ad arricchire ulteriormente l’esposizione, vi sono due preziosi marmi: un tabernacolo firmato Gaspare Pedone e una raffinata Madonna col Bambino scolpita da Alceo Dossena. Questa esposizione rappresenta anche un’opportunità per approfondire il tema del collezionismo, un fenomeno che ha contribuito a preservare e tramandare nel tempo opere di inestimabile valore, offrendo uno sguardo privilegiato su una raccolta di “piccoli tesori”. La mostra si propone come un evento di rilievo, perfetto per chiudere in bellezza il 2024 e aprire il nuovo anno.

Il museo è aperto al pubblico da martedì a domenica, con orario dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.

