Alcaraz-Nadal, derby spagnolo a Riad: quando giocano, orario e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Derby spagnolo nella seconda semifinale del Six Kings Slam. A Riad, subito dopo il match Sinner-Djokovic, si affronteranno infatti Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, alle ultime partite della sua carriera leggendaria. Il maiorchino ha infatti annunciato nei giorni scorsi il ritiro dal tennis professionistico, rivelando che la Coppa Davis, in programma il prossimo 19 novembre a Malaga, sarà il suo ultimo appuntamento sui campi da gioco. In quell’occasione Rafa rappresenterà la Spagna al fianco di Alcaraz, cresciuto, come molti spagnoli, nel mito di Nadal. Prima però allievo e maestro si affronteranno un’ultima volta.

La sfida in salsa spagnola è prevista per oggi, 17 ottobre, alle 20 ora italiana. Alcaraz è acceduto alla semifinale dopo aver battuto, senza particolari patemi, Holger Rune in due set, con il punteggio di 6-4, 6-2. Quello di Riad sarà il quinto match tra i due, in parità, almeno fino a stasera, negli scontri diretti con un parziale di 2-2.