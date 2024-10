L’open day del settore professionale del Torriani di oggi segna un punto di svolta nel lungo percorso di rilancio dell’Apc intrapreso in questi anni da dirigenza, docenti e studenti. Un lavoro che ha dato i suoi frutti tangibili nei numeri delle iscrizioni e delle sezioni attive e nella partecipazione alle scuole aperte.

Oggi il professionale Torriani si presenta come una scuola seria, capace di garantire una preparazione pragmaticamente orientata al mondo del lavoro che trova riscontro nelle assunzioni a fine del percorso professionalizzante di cinque anni. E per allontanare lo stereotipo dello studente Apc etichettato solo come fonte di guai per il comportamento, è stato svolto un lungo e approfondito lavoro di ricerca storica che ha visto protagonisti proprio i ragazzi insieme ai loro docenti per selezionare e archiviare i documenti storici di palazzo Fraganeschi.

Testimonianze preziose risalenti alle origini dell’istituto e anche agli anni del fascismo. Non a caso da questa scuola escono manutentori ed anche studenti di Lettere.

All’ open day APC, dunque, le famiglie dei ragazzi di terza media hanno potuto visitare non solo laboratori meccanici all’ avanguardia, ma anche una biblioteca e un archivio storico di importantissimo valore nel prestigioso contesto della sede Apc a Palazzo Fraganeschi.

