ROMA (ITALPRESS) – “Ocean cleaner” ha vinto il Premio Speciale Gruppo ACEA per il miglior cortometraggio sul riuso delle risorse idriche, in concorso all’interno del contest “I mille volti dell’acqua”. Girato dal regista Davide Salucci racconta la storia poetica di un piccolo robot che fugge dalla piscina in cui lavora per andare a pulire i grandi oceani.

© Riproduzione riservata