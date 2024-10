Festa, divertimento e diverse iniziative dedicate a cittadini e non solo, di ogni età. Come ogni anno durante la terza settimana di ottobre, questo weekend torna a Gerre de’ Caprioli la sagra dedicata a San Gioacchino, patrono locale, organizzata dalla commissione eventi del comune, in collaborazione con l’amministrazione e la parrocchia.

A dare il via all’iniziativa venerdì pomeriggio un incontro tenuto in oratorio con il calciatore della Cremonese Cristian Buonaiuto; il programma prosegue ed entra nel vivo sabato con alcuni giochi per bambini e l’apertura di un piccolo lunapark. Di interesse, poi, la giornata di domenica che sarà scandita da diverse attività, maltempo permettendo.

Il servizio di Andrea Colla

