In una mostra al Maxxi di Roma l’impegno di Eni nel clean cooking

ROMA (ITALPRESS) – Eni racconta il proprio impegno nel clean cooking attraverso la mostra “FE&L Food Energy & Life”, in calendario fino al 30 ottobre al Corner MAXXI di Roma. Attraverso le fotografie di Gabriele Galimberti e proiezioni video immersive che ritraggono le prime tappe in Mozambico e Angola, la mostra offre una testimonianza della ricerca svolta da Eni sulle tradizioni culinarie, gli aspetti nutrizionali e i benefici legati all’adozione dei fornelli da cucina migliorati distribuiti alle comunità locali nell’ambito del programma “Eni for Clean Cooking”.

spf/fsc/gtr/sat

© Riproduzione riservata