Multitrax fa il suo ingresso nel mondo del motorsport e sceglie di farlo in un luogo leggendario, l’autodromo di Monza, insieme a un partner consolidato, il brand olandese Burgers Carrosserie, leader mondiale nella produzione di semirimorchi a doppio piano.

In occasione del campionato GT Open, l’azienda di Cremona ha ufficializzato l’inizio dell’importazione in Italia dei veicoli Burgers Racetrailers per il trasporto di auto e moto da corsa, specificatamente progettati per rispondere alle esigenze dei team nei circuiti.

Alla presentazione hanno preso parte, oltre alla dirigenza di Multitrax, Edwin Wassenburg, direttore di Burgers Racetrailers, il marchio “racing” del gruppo Burgers, e il team Mertel Motorsport con la pilota Laura Van Den Hengel, impegnata nell’ultima gara del GT Cup Open su Ferrari 488 GTO.

Alla racedriver olandese e al suo progetto “Women who Race”, a favore delle donne nel mondo dello sport, è stata dedicata la livrea del nuovo semirimorchio a doppio piano, svelato in anteprima a Monza.

Il semirimorchio si chiama GT Multi-Space ed è un doppio piano innovativo a due assi fissi indipendenti, in grado di trasportare fino a tre auto racing (Porsche) nel piano superiore e offrire spazio nel piano inferiore per le necessità di team e meccanici: può essere allestito come area hospitality, ufficio mobile ai circuiti o officina per interventi rapidi sulle vetture. Il carico avviene mediante sponda idraulica posteriore Dhollandia, mentre l’accesso ai locali del piano inferiore è reso possibile anche grazie ad aperture sul lato passeggero.

La gamma Burgers Racetrailers comprende anche altri due modelli: il modello Formula Line, in grado di trasportare fino a sei vetture racing e dotato di vani di carico sotto al pianale; il modello Track Line progettato per essere trainato da auto, con spazio per il trasporto di una vettura, go-kart o moto e area living per le necessità di pilota e team nei giorni di gara. L’importazione di questi ultimi due veicoli in Italia avverrà da parte di Multitrax nel corso del 2025.

Multitrax collabora con Burgers dal 2023, anno di inizio dell’importazione esclusiva in Italia della versione del semirimorchio a doppio piano per il trasporto a secco. In un’ottica di progressivo sviluppo del mercato dei doppi piani in Italia, l’azienda di Cremona ha scelto di aprirsi per la prima volta al settore motorsport garantendo il valore aggiunto di un fornitore affidabile, competente e con un’esperienza quasi trentennale nel mondo dei trainati. Il progetto Multitrax si basa sulla possibilità di offrire ai clienti veicoli in ordine stock, prodotti industrialmente e con bassi tempi di approvvigionamento. A questo si aggiunge un service strutturato, con ricambi “critici” che possono determinare il fermo macchina disponibili in pronta consegna, e il servizio di personalizzazione della livrea del semirimorchio, con studio grafico e realizzazione del wrapping concordato con il cliente.

“Abbiamo avviato una partnership con Multitrax lo scorso anno per la distribuzione del nostro semirimorchio a doppio piano”, le parole di Edwin Wassenburg, direttore di Burgers Racetrailers ed ex pilota. “Multitrax ha dimostrato finora una grande abilità nell’introdurre questo prodotto specifico nel mercato italiano, con ottimi risultati. Quest’anno la collaborazione si è ampliata alla gamma racing. Sono convinto che insieme a Multitrax, azienda di Cremona vicina alla Motor Valley italiana, in un Paese dalla grande tradizione motoristica, anche questa operazione sarà un grande successo”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Burgers per l’ampliamento del mercato dei doppi piani in Italia”, il commento di Alberto Maggi, amministratore unico di Multitrax. “È un momento di crescita importante per la nostra azienda. Abbiamo scelto di entrare nel mondo dello sport per la prima volta, ma troviamo già un ambiente familiare fatto di passione, sfide e divertimento. Il motorsport è ricerca della performance estrema e della perfezione assoluta, valori che condividiamo con la nostra storia aziendale. Siamo convinti di poter offrire un service strutturato e competenze specifiche di grande valore. In questa prima fase stiamo ascoltando le richieste del mercato e ci stiamo confrontando con i principali attori per trovare soluzioni idonee alle necessità dei clienti. Un esempio è l’opportunità di inserire veicoli “racing” nella nostra flotta noleggio per promuovere la diffusione delle innovazioni in Italia. Con la versione per il trasporto a secco la formula sta funzionando, per il mondo racing valutiamo la possibilità”.

