Gaza, Khamenei: “Morte Sinwar? Resistenza di Hamas non finirà”

(Adnkronos) – Hamas è vivo nonostante la morte del suo leader Yahya Sinwar in un’operazione militare israeliana a Gaza. Ad assicurarlo è stato oggi l’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana.

“La sua perdita è certamente dolorosa per il fronte della resistenza” contro Israele, ha dichiarato, garantendo che “non finirà affatto con il martirio di Sinwar”.

Le sirene dell’allarme aereo sono suonate in alcune zone di Tel Aviv per l’infiltrazione di un drone nell’area di Glilot, hanno annunciato oggi le Forze di difesa israeliane senza precisare se il velivolo è stato intercettato o se ha colpito il suolo. L’area in questione è quella dove hanno sede un’importante base dell’intelligence dell’Idf e il quartier generale del Mossad. A riferirne è il Times of Israel.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è intanto arrivato nella serata di ieri a Istanbul per un incontro con il presidente Recep Tayyip Erdogan. Tra i punti chiave dell’agenda dei colloqui il Medio Oriente, le migrazioni e la sicurezza, oltre alla guerra in Ucraina e ai legami economici bilaterali. Il colloquio in programma per oggi segue l’incontro avuto da Scholz con Erdogan lo scorso mese a New York a margine dei lavori dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.