Serie A, Como-Parma 1-1: Nico Paz risponde a Bonny

Finisce 1-1 la sfida tra Como e Parma. Succede tutto nel primo tempo, quando Bonny porta in vantaggio gli ospiti con una magia di tocco, a cui risponde, sul finale di frazione, Nico Paz. Un punto a testa quindi per Como e Parma, che raggiungono rispettivamente quota 9 e 7 punti.

Ritmi subito alti al Senigallia, con il Como che fa girare bene il pallone, ispirato dalla qualità di Nico Paz, e il Parma che attende per ripartire. È proprio il talento argentino, fresco di esordio in nazionale con tanto di assist per Leo Messi, a servire Strefezza in area di rigore, ma il destro dell’ex Lecce si spegne alto. La risposta degli ospiti è immediata: Bonny sfonda sulla sinistra e serve Almqvist a rimorchio, che centra il palo. Al 20′ la partita si sblocca: Hernani sfonda sulla destra e serve Bonny, che tiene a distanza il marcatore e con il tacco, quasi di suola, batte Audero per il vantaggio del Parma. La reazione del Como non si fa attendere: Alberto Moreno viene servito sulla sinistra e mette in mezzo per Fadera, che trova la parata di piede di Suzuki e la bandierina alta del guardalinee.

Il Como alza il baricentro e colleziona occasioni: Cutrone prende bene il tempo ai due centrali ducali ma di testa trova il riflesso di Suzuki. Il Parma torna a farsi vedere su punizione, con Bernabé che centra la traversa, ma al 44′

arriva il pari del Como: bel passaggio filtrante di Fadera che trova Nico Paz, il talento ex Real Madrid incrocia il sinistro, batte Suzuki in uscita e trova così il suo primo gol in Serie A. Il primo tempo termina quindi 1-1.

Nessun cambio dopo l’intervallo. Il Como riprende da dove aveva lasciato: Moreno mette un bel cross che Van der Brempt gira di testa, ma tra le braccia di Suzuki. Un minuto dopo è Cutrone a sfiorare il gol da fuori area, ma il suo sinistro si spegne alto. Pecchia prova a dare una scossa ai suoi inserendo Man e Mihaila, i grandi esclusi dopo le fatiche in nazionale, al posto di Cancellieri e Almqvist. La stanchezza comincia a farsi sentire e le occasioni latitano. Ogni calcio piazzato diventa un’occasione: Nico Paz taglia un bel cross dalla destra ma Mazzitelli, neoentrato, non riesce ad arrivare in tap-in per centimetri. Finisce quindi 1-1 tra Como e Parma.