Tanta sofferenza, poche occasioni, tre punti pesantissimi. La Cremonese espugna il Romeo Menti di Castellammare di Stabia con il risultato di 2-1. Al vantaggio siglato da Antov risponde Adorante dal dischetto nel primo tempo, ma la sfida contro la Juve Stabia viene decisa da una zampata del Mudo Vazquez nella ripresa.

Dopo un avvio di gara “spigoloso”, i grigiorossi passano al 4’: calcio di punizione di Vandeputte, sponda di Bianchetti, destro al volo di Antov che batte Thiam per l’1 a 0. Al 12’ la reazione dei padroni di casa con Maistro che cerca la deviazione con il tacco su cross di Fortini, ma Ravanelli è bravo a opporsi mandando la palla in corner. Al 20’ però un episodio riporta tutto in equilibrio: Antov entra in netto ritardo su Fortini, causando un calcio di rigore, dal dischetto Adorante spiazza Fulignati e sigla l’1-1. Al 33′ Maistro si accentra e calcia forte dal limite, Fulignati si allunga e mette in calcio d’angolo. Al 43′ Vandeputte riceve in mezzo al campo e serve in profondità De Luca che ci prova di prima intenzione, ma la sua conclusione termina larga.

Nell’intervallo Corini inserisce Barbieri e Buonaiuto per Antov e Vandeputte, cercando così di cambiare caratteristiche alla squadra. La partita non cambia inerzia, restando piuttosto bloccata, così all’ora di gioco il tecnico grigiorosso lancia anche Pickel e Nasti per Majer e De Luca. Al 69′ Sernicola serve in profondità Buonaiuto che cerca il secondo palo colpendo lo stesso Sernicola, con la palla che termina sul fondo. Due minuti dopo Barbieri calcia male dal limite, ma la sua conclusione diventa un assist per Nasti che, da pochi metri dalla porta avversaria, non riesce a battere Thiam. Pagliuca fa tre cambi prima del corner, scelta sbagliata perché proprio sugli sviluppi del calcio d’angolo, battuto da Buonaiuto, Vazquez è il più lesto di tutti nel trovare la deviazione vincente, battendo un colpevole Thiam, tutt’altro che perfetto nell’intervento. Al minuto 82′ Buonaiuto salta secco Folino e calcia a giro sul secondo palo, Thiam si supera e respinge.

Una vittoria pesantissima, che consente ai grigiorossi di raggiungere proprio la Juve Stabia al quarto posto a quota 14 punti. Prossimo impegno per la Cremonese sabato 26 ottobre allo Zini contro la Salernitana.

Simone Guarnaccia

