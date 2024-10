Salutata da un accenno di pioggia, è partita puntuale questa mattina alle 9,30 davanti al Ponchielli l’edizione 2024 della HMC, tre prove (Maratonina, 10K Competitiva e 10K Non Competitiva) che complessivamente hanno superato i 3000 iscritti, con la 10K Competitiva sold out già da giorni. Una carovana che è durata sei minuti dalla partenza dei top Runner all’ultimo. In prima fila Giacomo Gentili e Riccardo Orsoni che gareggiano per la 21 km e Simone Raineri che gareggia per la 10 non competitiva.

Come ricordato ieri alla serata di consegna dei pettorali presso l”hotel impero da Michel Solzi, “il legame con il fiume si conferma protagonista: grazie alla collaborazione con Alberto Guadagnoli, Presidente della Società Canottieri Baldesio, è stato istituito un traguardo volante al terzo chilometro di gara, proprio di fronte alla storica sede del circolo, che premierà il primo e la prima cremonese di passaggio…ricordando che per terminare la gara, di chilometri ne mancheranno poi ancora 18!”

Assenti causa indisposizione le già annunciate Cavaline Nahimana ed Emely Chepkemoi, la sfida sarà particolarmente intensa sulla 21km maschile; una sfida che, ancora una volta, metterà di fronte Italia e Africa. Marco Moletto, specialista della corsa in montagna tesserato per l’Atletica Saluzzo, è partito con il pettorale numero 7 – per lui, un personale di 1.04.29 registrato alla Maratonina di Trecate nel 2019. Al suo fianco, Dahicham Kabir/Polisportiva Moving ssd, accreditato con il tempo di 1.05.47.

Lato Africa, occhi puntati sui due portacolori della Run2gether, i keniani Stephen Mwangi Njieri (pettorale numero 1) e Shadrack Kipkurui Kenduiywo (pettorale numero 4). Quest’ultimo, almeno sulla carta, si presenta come il favorito grazie al suo incredibile crono di 1.00.40 ottenuto in settembre alla Maratonina di Borghi – 1.05.04 il pb del suo compagno di squadra.

Come sempre, la HMC è anche solidarietà: quest’anno il riconoscimento economico sarà devoluto ad AIDO.

