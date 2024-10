Domani e domenica dalle 8 alle 17 in Galleria XXV Aprile e il 26 ottobre in piazza Stradivari, l’Associazione Italiana Disabilità Malattie Rare lotta al Bullismo presieduta da Antonio Sivalli ha organizzato una raccolta firme per un’ambulanza veterinaria mobile per emergenze e per il pronto soccorso notturno per animali.

Negli anni si è parlato tanto dell’assenza di un veterinario di turno di notte, un problema che costringe i proprietari di animali che hanno bisogno di assistenza a raggiungere le strutture di Crema o Piacenza. A Cremona c’è un servizio di reperibilità, ma la reale carenza riguarda le ore notturne.

“Un ospedale veterinario”, aveva già spiegato l’Ordine dei veterinari, rispondendo alle tante lamentele, “deve garantire la presenza in struttura h24 di un medico veterinario ma, ovviamente, in caso di interventi complessi che in medicina d’urgenza possono capitare frequentemente, deve poter garantire anche l’immediata attivazione di una equipe chirurgica completa.

Ciò richiede un numero di professionisti turnisti elevato, esattamente come accade in un ospedale umano. La maggior parte degli ambulatori presenti a Cremona e provincia sono strutture medio-piccole con un numero ridotto di veterinari che lavorano già molte ore al giorno per offrire il miglior servizio possibile e che sono disponibili per i propri clienti per un numero di ore che già supera ampiamente il normale orario lavorativo medio.

Dal 1995 a Cremona un gruppo di dodici titolari di struttura hanno organizzato un servizio di turni festivi che assicura a chiunque abbia necessità un intervento veterinario dalle ore 8 alle ore 20 di ogni giorno festivo dell’anno, chiamando il numero 3389821893. Ad oggi, dopo 26 anni di attività di questo servizio, le strutture rimaste a proporlo sono purtroppo ridotte solo a 5, che rendono disponibile la propria equipe lavorativa sacrificando un proprio giorno festivo di riposo ogni cinque senza alcuna sovvenzione statale, comunale o privata. Se non vi è alcuna chiamata, come a volte accade, è un giorno sacrificato alla famiglia o al riposo. La media di visite veramente urgenti e indifferibili in questo servizio è dell’1%”.

