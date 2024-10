Un appuntamento attesissimo tra musica e folklore, aperto a tutta la cittadinanza. Fervono i preparativi per sabato 26 ottobre, quando negli spazi di Via Gioconda 3, a Cremona, si festeggerà il Dia De Muertos, una festa tutta messicana per celebrare questa ricorrenza particolarmente sentita in Messico e che coincide con la commemorazione dei defunti che si avvicina.

Per questo motivo è in programma una serata (con inizio alle 19:30) particolarmente ricca di musica, arte, danza, storia e cucina. Sarà possibile assistere dal vivo alle performance di artisti in arrivo direttamente dal Messico: ci sarà infatti la compagnia di danza folkloristica della Università Autonoma Metropolitana Azcapotzalco, ma anche il gruppo Mariachi Universitario Real De Santiago de la Universita de Queretaro, con la soprano Elizabeth Espindola Mata.

Non è tutto: oltre alla musica e alla danza, particolarmente caratteristici per costumi e sonorità, sarà possibile scoprire il cuore della tradizione culinaria messicana con i tamales, un impasto di farina di mais con ripieni vari, cotto al vapore e poi avvolto nelle foglie di banano o di masi. Per informazioni e per il piccolo contributo richiesto, è possibile contattare i numeri 327 1540036 e 340 4209561

