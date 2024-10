Da lunedì 28 e sino al 31 ottobre prossimo il ponte sul fiume Po che collega Cremona alla sponda piacentina sarà interessato da un’ispezione infrastrutturale. Pertanto, come disposto da un’ordinanza emessa dalla Struttura Territoriale dell’Anas, sul ponte nel periodo indicato verrà istituito il senso unico alternato regolato da un impianto semaforico o da movieri che funzionerà alternativamente sulle due corsie di marcia nella fascia oraria che va dalle 09:30 alle 17:30. Questo comporta il divieto di sorpasso, il limite massimo di velocità di 30 Km/h per tutti gli autoveicoli, nonché il divieto assoluto al transito di trasporti eccezionali. Sarà collocata apposita segnaletica con l’indicazione degli obblighi, dei divieti e e delle limitazioni, saranno inoltre presenti segnalatori luminosi nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada.

Gli addetti dell’impresa appaltatrice dovranno assicurare, per tutta la durata dei lavori, le condizioni di sicurezza connesse alla circolazione stradale, garantendo i necessari presidi, anche in base all’evoluzione delle condizioni meteo, e mantenendo, tra l’altro, in efficienza gli sbarramenti di cantiere, il piano viabile e, in presenza di code e/o rallentamenti, pilotando il traffico veicolare e sospendendo l’intervento quando sia necessario. Tenuto conto dell’importanza dell’arteria stradale, sarà attivato per ogni evenienza un coordinamento con i Comandi della Polizia Stradale e Locale del territorio.

La pioggia sta causando problemi alla viabilità anche in autostrada A21. Sulla diramazione per Fiorenzuola è stato chiuso il tratto tra l’inizio e la fine della diramazione stessa in direzione Fiorenzuola a causa dell’allagamento del sottopasso che permette l’accesso in A1.

