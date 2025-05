Un pareggio, contro la capolista, per proseguire al meglio il percorso che porta ai playoff. La Cremonese pareggia in casa contro il Sassuolo, al termine di un incontro equilibrato. Un punto a testa, un risultato giusto per quanto visto nella splendida serata di calcio dello Zini.

Grigiorossi che approcciano bene il match, con un possesso palla fluido e la perfetta gestione del campo. Poco dopo il quarto d’ora la Cremo si rende pericolosa con un conclusione di Pickel, su ottima ripartenza architettata da Johnsen e Zanimacchia, ma Satalino è attento e mette in corner. Alla mezz’ora di gioco però, ecco la beffa: Fulignati sbaglia in fase di impostazione, servendo involontariamente Lauriente che, a porta spalancata stappa il match. I ragazzi di Stroppa però sono in partita, su ogni pallone, e riescono a riportare l’equilibrio poco dopo, grazie a una magia di Tommaso Barbieri, che salta secco il suo avversario e trova la conclusione vincente, mettendo a segno un vero e proprio eurogol.

Nella ripresa i ritmi si abbassano, gli allenatori cambiano molto, e vengono create molte meno occasioni da gol. Barbieri ci prova in avvio di secondo tempo, ma stavolta Satalino blocca. Buona chance anche per Bonazzoli, ma anche in questo caso il portiere avversario si fa trovare pronto. La più grande chance, probabilmente, capita tra i piedi di De Luca, ma il cigno, dopo il colpo di testa di Bianchetti, mette alto.

Un pareggio di qualità, tra due squadre di alto livello. La Cremonese ottiene il suo nono risultato utile consecutivo e, grazie a questo punto, mantiene a distanza la Juve Stabia a quattro lunghezze. A 180 minuti dalla fine della regular season, sarà importante gestire le forze, anche se i due prossimi avversari, Spezia e Pisa, daranno sicuramente vita a partite di alta intensità.

Simone Guarnaccia

