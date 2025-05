Non ce l’ha fatta Balraj Singh, l’uomo di 44 anni di origine indiana residente a Rivarolo del Re, investito nel pomeriggio di domenica a pochi metri dalla rotonda Conad, lungo l’Asolana, a Casalmaggiore. L’uomo è spirato in ospedale a Parma, dove era giunto con l’elisoccorso, nella serata di domenica.

Una morte, l’ennesima, sull’Asolana, che ripropone il tema di una strada killer per le sue stesse caratteristiche, ovvero perché si tratta di una strada ad alta percorrenza, che taglia in due una cittadina e più paesi. Il 44enne indiano viveva da solo da due anni a Rivarolo del Re, dove lavorava presso l’azienda Bocchi come mungitore. Lascia la moglie e due figli, che vivono in India.

Erano circa le 15 di domenica quando si è verificato il sinistro. Il 44enne era in sella alla bicicletta quando è stato travolto da una Mini Cooper ed è sbalzato sul parabrezza cadendo poi a terra, perdendo molto sangue. Era di ritorno da una funzione al tempio situato presso il Centro Commerciale Padano.

