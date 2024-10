Non accennano a diminuire gli episodi violenti in città. Dopo la rissa di martedì sera in piazza Roma, giovedì sera poco dopo le 19,30 è scoppiata una lite tra stranieri in piazza Stazione. Dalle parole si è presto passati a menare le mani, e la peggio è toccata ad un 23enne tunisino che è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato in ospedale in codice verde. Sul posto, oltre ad ambulanza ed auto medica, sono intervenute due Volanti della Questura. Gli agenti hanno cominciato a svolgere i primi accertamenti per ricostruire la dinamica della lite ed accertare eventuali responsabilità.

