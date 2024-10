Nuovo episodio di violenza la scorsa notte in piazza Roma, sul lato di Galleria 25 Aprile, tra l’ex parcheggio dei taxi e via Guarneri del Gesù. Attorno alla mezzanotte è scoppiata una rissa tra ragazzini che ha causato il ferimento di una persona di 31 anni, un residente in zona, a quanto pare intervenuto per cercare di sedare gli animi in seguito alle urla di una ragazza. L’uomo, colpito con calci e pugni e anche con una bottiglia al capo, è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Durante il trambusto è stata danneggiata un’auto parcheggiata e successivamente, in Galleria del Corso, è stato svuotato un contenitore del vetro con lanci di bottiglie verso i giardini dove si trovava l’altra metà del gruppo. Sul posto, oltre all’ambulanza della Croce Verde, una pattuglia della Polizia di Stato che ha identificato una serie di persone e raccolto testimonianze. L’accaduto è al vaglio degli investigatori anche con l’ausilio delle telecamere in zona.

Un tema ricorrente, quello di litigi che sfociano in risse, sia in centro che in periferia, su cui continua il dibattito politico nonostante le azioni annunciate dall’amministrazione comunale (nuove telecamere, nuovi agenti di polizia locale) proprio a partire da piazza Roma, dove uno dei problemi è legato alle tante zone poco illuminate.

E proprio oggi il centrodestra rilancia ulteriori accuse di inerzia all’amministrazione comunale, depositando un’interrogazione che chiede la convocazione al più presto della Commissione Sicurezza. “Le misure di controllo attuate fino ad oggi non hanno portato ad una risoluzione concreta degli episodi di violenza che continuano a ripetersi sia Piazza Roma e lungo via Dante in particolare nella zona del parcheggio degli autobus”, affermano i firmatari Cristiano Beltrami di ‘Novità a Cremona’ e Jane Alquati capogruppo della Lega.

“A fronte di questo la Commissione Sicurezza del Consiglio Comunale non è ancora stata convocata. Per questo abbiamo presentato oggi un’interrogazione a risposta orale a Sindaco e assessore competente per sapere quali interventi si intendano attuare a breve per aumentare la presenza della Polizia Locale in queste zone a rischio”.

I due consiglieri fanno riferimento ad episodi recenti, “violenza, minacce e rapine nelle zone centrali di Cremona, nonostante l’ Amministrazione Comunale abbia più volte sottolineato la necessità di un piano di interventi per garantire la sicurezza nelle zone sopra citate ma i risultati risultano ad oggi poco evidenti”. “I cittadini, proseguono i due consiglieri d’opposizione, stanno da tempo inviando segnalazioni attraverso diversi canali evidenziando il peggiorare della situazione. A questo punto il Sindaco deve spiegare al Consiglio quali sinergie siano state individuate con la Prefettura e le Forze dell’Ordine in tema di prevenzione. Quale sia la condizione attuale delle telecamere danneggiate e quali siano i tempi per l’installazione di quelle nuove”.

“E per ultimo, ma non ultimo in ordine di importanza, se esistano progetti specifici per coinvolgere i giovani e le scuole in programmi di sensibilizzazione sui temi propri della sicurezza”, concludono Beltrami e Alquati.

Giuliana Biagi

