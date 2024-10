Il maltempo mette in ginocchio l’agricoltura cremonese: raccolti danneggiati con l’impossibilità di entrare nei campi allagati, come spiega l’agricoltore Maurizio Caligari, socio di un’azienda che produce biogas nei comuni di Annicco, Grumello e Soresina.

“Coltiviamo mais – ha spiegato l’agricoltore – in questo momento dovremmo seminare il triticale ma con tutta l’acqua che è caduta non riusciamo a fare nessun lavoro, abbiamo buona parte del raccolto ancora nei campi e conseguentemente non riusciamo neanche a predisporre i terreni per le colture successive, che in prospettiva sono il triticale e quest’anno anche l’orzo. A questo si aggiunge la spesa delle sementi e di tutte le varie operazioni colturali. E poi abbiamo un’aspettativa di non riuscire a portare a casa il prodotto.

“Ancora presto fare la stima dei danni – ha continuato l’agricoltore – la potremo fare quando avremo ultimato la raccolta”.

Il servizio di Silvia Galli

