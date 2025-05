In occasione della Festa della Mamma, migliaia di volontari Airc saranno presenti in oltre 3.500 piazze in tutta Italia per distribuire l’Azalea della Ricerca. Un simbolo di speranza e solidarietà, l’Azalea della Ricerca sostiene la ricerca sui tumori che colpiscono le donne, con una donazione minima di 18 euro.

A Cremona e dintorni, sarà possibile trovare l’Azalea della Ricerca già da giovedì nelle seguenti postazioni:

Giovedì 8 maggio 2025:

Ospedale di Cremona – 08:30 – 16:30 (orario continuato)

Mercato di Isola Dovarese – 08:30 – 12:30

Sabato 10 maggio 2025:

Teatro Ponchielli – 09:00 – 13:00

Galleria XXV Aprile – 08:30 – 13:00

Gadesco, IPER Cremona 2 – 09:00 – 18:00 (orario continuato)

Mercato di Persichello – 08:30 – 12:30

Domenica 11 maggio 2025:

Piazza del Duomo – Bertazzola – 08:30 – 13:00

Chiesa San Luca – 08:30 – 13:00

Chiesa S. Agata – 08:30 – 13:00

Chiesa Cristo Re – 08:30 – 13:00

Gadesco, IPER Cremona 2 – 09:00 – 13:00

L’iniziativa, che celebra i 60 anni di Airc, rappresenta un momento di incontro e di solidarietà. Con l’acquisto di un’Azalea della Ricerca, sarà possibile sostenere la ricerca scientifica e contribuire a garantire nuove prospettive di cura per tutte le donne.

© Riproduzione riservata