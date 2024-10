Si intitola “Il resto è ruggine” il nuovo spettacolo teatrale promosso dalla compagnia teatrale La Casta D., che andrà in scena il 4 novembre al teatro Filo di Cremona (in replica il 15 novembre al Teatro Monteverdi di Cremona).

La storia è liberamente ispirata al libro “Benedetto sia il padre”, della scrittrice di fama internazionale Rosa Ventrella, dai cui libri sono state tratte due serie tv, andate in onda su Mediaset.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Denise Valentino, è pensato soprattutto a scopo benefico: parte del ricavato andrà infatti devoluto all’associazione I Care We Care, che si occupa del contrasto alla violenza e del sostegno alle vittime. L’ingresso è ad offerta libera.

La storia è ambientata a Bari, e racconta di una famiglia come tante. Una famiglia del sud, apparentemente normale, tra le cui pieghe si cela però uno scenario di violenza domestica, vissuta e assistita. Giuseppe, il padre e padrone, Agata, la moglie e madre, sua vittima, debole ma anche forte, raccontati dalla voce di Rosa, la figlia, che assiste impotente a dinamiche che non riesce a capire, ma che poi nel tempo proverà anche sulla sua pelle. La loro storia che si snoda nella cornice di una Puglia ancora arretrata e ancorata alle proprie tradizioni, tra personaggi caratteristici e musiche tipiche. Ma quello che si vuole lanciare, è anche un messaggio di speranza. Quello che le cose possono cambiare, che la vita può tornare a sorridere. Che in mezzo al buio, c’è sempre una luce.

“Questa collaborazione con Rosa Ventrella, autrice che stimo molto, rappresenta per me un grande onore e un’occasione di crescita personale e artistica” sottolinea la regista Denise Valentino. “Sono grata degli appoggi che abbiamo ricevuto sul nostro territorio e di quanto la mia arte riesca ad abbracciare il sociale.

“Il resto è ruggine” è frutto di un grande lavoro di immersione, ricerca, scrittura e preparazione delle attrici della mia compagnia teatrale “La Casta D.” e non vediamo l’ora di dare vita a tutto sul palco”.

“Io e Denise ci siamo conosciute per caso, tramite l’Associazione Aida, che si era rivolta a Denise in occasione della giornata contro la violenza sulle donne” racconta Rosa Ventrella. “Denise è sempre stata molto attenta ed estremamente sensibile a questo tema. L’ Associazione Aida aveva pensato al mio romanzo “Benedetto sia il padre” che affronta proprio il difficile tema della violenza domestica.

Così la scrittura e il teatro hanno trovato una lingua comune per esprimersi! Il nostro sentire comune ha avuto così modo di trovare altre strade per esplorare sia i temi del mio libro sia quelli a più ampio respiro della violenza di genere in generale. Ho apprezzato molto la delicatezza, ma nello stesso tempo l’impeto emotivo con cui Denise ha letto e interpretato la mia storia, e il fatto che questa collaborazione sia andata avanti per me è motivo di grande gioia!”.

“La nostra Associazione è nata per diffondere una cultura della non violenza e della parità, perché non vogliamo solo sostenere le vittime, ma prevenire la violenza stessa, contribuendo a creare una società più equa e rispettosa” commenta Stella Abbamonte, presidente di I Care, We Care aps. “Per questo motivo realizziamo progetti finalizzati a promuovere quel cambiamento culturale, in ogni ambito. Tra tutte le forme di espressione, il teatro è senza dubbio una delle più potenti, perché consente di veicolare un messaggio in modo molto forte, coinvolgente.

Siamo onorate di poter far parte di questo progetto: “Il resto è ruggine” parla di violenza domestica, senza retorica ed è magistralmente interpretato dalla Compagnia La Casta D, un gruppo di vere artiste che, grazie alla bravissima regista e Sceneggiatrice Denise Valentino, riescono a mostrarci i meccanismi di questo fenomeno. Più di mille parole, fa riflettere, coinvolge ed emoziona. Credo che con le attrici de La Casta D, con Denise Valentino e Rosa Ventrella, oltre a veicolare in modo forte un messaggio importante, potremo portare avanti i nostri numerosi progetti. Insieme potremo davvero realizzare un cambiamento significativo”.

Lo spettacolo è patrocinato da Soroptimist International Club di Cremona, quotidiano La Provincia, Comune di Cremona, Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Cremona, e sponsorizzato da Agenzia Generali di Cremona Torrazzo – Consulente Senior Katia Orlando.

