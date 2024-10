Giovedì 31 ottobre sarà sciopero del comparto Istruzione e Ricerca. Incroceranno le braccia le lavoratrici e i lavoratori della scuola, dell’università, degli enti di ricerca, delle accademie, dei conservatori

La richiesta di un contratto giusto e un lavoro stabile sono tra le principali motivazioni alla base della protesta, rafforzate dalla lettura della Legge di Bilancio presentata dal Governo. Tagli che vanno ad aggiungersi alle emergenze della scuola, tra cui il precariato: un lavoratore su quattro fra Ata e docenti non ha un contratto stabile con grosso danno per la didattica.

Per tutte queste ragioni la Cgil ha proclamato lo sciopero dell’intera giornata con manifestazioni, presìdi e flash mob in 40 città italiane. Le parole di Alba Caridi, Cgil scuola, e Oreste Pegno, Uil scuola, che non partecipa allo sciopero.

Il servizio di Simone Bacchetta

