Torna anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento con il Luna Park di Cremona, che per l’edizione 2025 prevede molte novità, a partire dal nome: si chiamerà infatti San Pietro Park. Il Comitato Organizzativo, che ha iniziato lo scorso anno il proprio mandato, continua a portare avanti nuove idee e iniziative nel solco della tradizione delle storiche famiglie dei giostrai, ma sempre con uno sguardo al futuro.

L’evento è stato presentato mercoledì mattina durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte l’assessore Santo Canale e una rappresentanza del Comitato organizzativo del Luna Park, composta da Dylan Calvi, Elia Marchesi, Marco Piccaluga e Mattia Barbera.

Il via “ufficioso” alla manifestazione è previsto per venerdì 23 maggio, quando saranno già presenti circa l’80% delle attrazioni. In quella data sarà possibile avere ingressi scontati a ogni giostra.

L’inaugurazione ufficiale, con il taglio del nastro, si terrà quindi venerdì 30 maggio (dalle 20.30): per l’occasione è prevista la presenza di due special guest d’eccezione: le star del Grande Fratello Helena Prestes e Javier Martinez, suo compagno. Saranno ovviamente presenti gli amministratori comunali, compreso il sindaco, Andrea Virgilio. La serata sarà animata da dei figuranti vestiti da dinosauro, che saranno a disposizione per fotografie e momenti di divertimento. Le giostre, solo per quella serata, saranno scontate di un euro.

Durante tutto il mese di giugno saranno organizzati eventi di vario genere: grande spazio sarà dato al mondo della disabilità e dello sport.

Anche la sicurezza sarà un aspetto di primaria importanza: per questo motivo il comitato organizzatore ha predisposto un servizio d’ordine che vedrà la presenza di una decina di vigilanti specializzati. Grande sarà anche la collaborazione con le forze dell’ordine, che gireranno per presidiare la situazione.

Sui social network e sul sito internet del San Pietro Park (https://lunaparkexperience.it/pages/san-pietro-park-cremona-2025) sarà possibile scaricare i coupon promozionali delle varie attrazioni, e nei locali di Cremona saranno presenti dei buoni sconto ad hoc. La manifestazione si chiuderà, come da tradizione, domenica 29 giugno, con i fuochi d’artificio di ultima generazione.

“L’arrivo delle giostre segna la fine della scuola e l’inizio dell’estate”, ha commentato l’assessore Santo Canale. “Dall’anno scorso è cambiato il Comitato organizzativo, composto di ragazzi giovani che sono i figli degli storici giostrai. Questi giovani hanno portato molte novità. Ci saranno delle giornate dedicate al mondo della disabilità, perché il divertimento deve essere aperto a tutti.

Ci sarà una grande attenzione alla sicurezza: il comitato si è organizzato con un’agenzia specializzata, e noi, come amministrazione, faremo la nostra parte. Inoltre abbiamo ripristinato già il 50% delle telecamere cittadine guaste, e questo ci aiuterà ad essere ancora più efficaci. Quello delle giostre è un divertimento sano che i cremonesi amano e che ormai è un appuntamento storico per Cremona”.

Come hanno sottolineato Calvi e Piccaluga, l’edizione 2025 del San Pietro Park prevede molte novità.

Sabato 14 giugno in programma una mattinata dedicata alla disabilità, promossa in collaborazione con l’associazione Accendi il Buio, che prevede l’ingresso gratuito a tutte le attrazioni per i bambini affetti da autismo.

Martedì 17 giugno un’altra mattinata dedicata al mondo della disabilità, con l’ingresso gratuito alle giostre per i bambini delle associazioni e delle comunità del territorio, con un’apertura straordinaria dedicata solo a loro.

Inoltre, in data ancora da stabilire, verrà organizzata la “Giornata dello sportivo”, che vedrà la presenza delle squadre di calcio di Cremona e provincia.

“Quest’anno abbiamo voluto ampliare il pacchetto delle novità” spiega Marco Piccaluga. “A partire dal nuovo nome, che intende dare un volto innovativo all’evento, ma sempre nel solco della tradizione. Ci sarà anche una novità tra le attrazioni: una giostra che arriva dagli Usa e si chiama Enterprise. Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale di Cremona, che come ogni anno ci accompagna in questa avventura e ci aiuta nell’organizzazione. Quest’anno abbiamo anche investito molto nella sicurezza, perché è un problema a livello nazionale, e uno dei nostri obiettivi è garantire un divertimento sicuro per tutti”.

© Riproduzione riservata