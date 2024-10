Alla Juvi non riesce l’impresa, Verona più concreta e precisa tiene saldamente in mano la partita, nonostante due tentativi di rientro di Cremona. Finisce 85 a 71 per i padroni di casa, con Tortù e compagni già pronti a ritrovare il pubblico del PalaRadi nel derby con Piacenza.

Parte subito in salita la partita della Ferraroni a Verona. La Tezenis ingrana la marcia già nei primi minuti con un parziale di 8 a 0 per il 15 a 7. La reazione di Cremona però non tarda ad arrivare con cinque punti consecutivi del capitano. Il primo quarto si chiude sul 29 a 20 per i padroni di casa. Il migliore di Cremona è Brown con 6 punti segnati.

In avvio di terzo il divario si allunga fino a toccare gli 11 punti e così rimane per metà del periodo, ci pensano Brown con una magia, Bertetti e Tortù a rientrare fino al -2 (37-35) dando un segnale forte. La gara resta in equilibrio, con Verona avanti di un possesso e una difesa attenta da parte della Juvi che prova a sbloccare i suoi tiratori. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul 47 a 42. Verona meglio a rimbalzo (21 a 14), per la Juvi tre uomini in doppia cifra: Brown, Polanco e Tortù.

Verona corre anche nel terzo e la Juvi insegue, cercando di rimanere nella partita. Nel finale di terzo complice una difesa attenta, Brown e compagni rientrano fino al -1 (61 a 60), è Zampogna con due triple di fila a ricucire il divario e ridare fiducia alla squadra di coach Bechi. Il terzo si chiude 63 a 60.

Sanguinoso l’avvio di ultimo periodo per la Juvi che si ritrova nuovamente sotto di 11 punti. Tutto da rifare mentre il cronometro corre e Verona scappa. La chiude 85 a 71. Alla Juvi non bastano i 18 punti di Brown e i 12 di Polanco e Tortù per avere la meglio sull’ottima Verona, trascinata da un Cannon da 12 rimbalzi, dove la Tezenis fa la differenza con 47 di squadra contro i 32 dei gigliati.

