Debacle azzurra a Parigi: Musetti, Berrettini e Arnaldi eliminati a Bercy

Debacle azzurra a Parigi. Nella giornata in cui Jannik Sinner ha annunciato il ritiro dal torneo, dovuto a un virus, dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, tutti gli italiani in tabellone sono stati eliminati al primo turno del torneo. Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi sono stati sconfitti rispettivamente da Jan-Lennard Struff, Alexei Popyrin e Holger Rune. Flavio Cobolli invece, che avrebbe dovuto affrontare oggi Richard Gasquet, si è ritirato a causa di un problema alla spalla.

Apre la giornata nera degli azzurri Lorenzo Musetti, che scende in campo da favorito contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Il match però è più complicato del previsto e il toscano viene battuto in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. Ora Struff sfiderà al prossimo turno il francese Arthur Fils. A seguire è Matteo Berrettini a deludere contro l’australiano Alexei Popyrin, già sconfitto in entrambi i due precedenti. La partita è molto combattuta e si conclude a favore di Popyrin in due set con il punteggio di 7-5, 7-6. L’australiano affronterà nel prossimo turno Daniil Medvedev.

Eliminato anche Matteo Arnaldi, numero 38 del mondo, che cede al danese Holger Rune, numero 13 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 28 minuti. Per il danese, nel prossimo turno, c’è la sfida a Aleksandr Bublik. Con la sconfitta di Arnaldi tutti gli italiani sono quindi fuori dal tabellone di Parigi-Bercy.