Mercoledì 6 novembre alle 18.00 la Sala Maffei della Camera di Commercio di Cremona ospiterà il professor Flavio Caroli per la presentazione del suo nuovo libro “L’altra storia dell’arte – I vinti vincitori”.

Un’altra storia dell’arte è possibile: la storia dei vinti, le cui idee hanno alimentato e orientato il futuro. Flavio Caroli ci accompagna alla scoperta di un’arte sommersa e poco conosciuta. Un’arte che nonostante tutto ha continuato a nutrire il pensiero creativo e a influenzare il corso della storia e merita quindi di essere riportata alla luce. La storia dell’arte è stata scritta dai vincitori, cioè dagli artisti che hanno avuto la possibilità di imporre la propria scala di valori.

Ma certamente l’evoluzione degli eventi e delle idee non è stata determinata esclusivamente da questi, poiché, in realtà, la storia è stata spesso nutrita dal pensiero di coloro che, in qualche punto della loro vicenda terrena, sono stati ritenuti “vinti”. A partire da questo assunto, attraverso una riscrittura di alcune vicende della storia dell’arte, l’autore indaga sugli artisti, i centri, i mecenati che, apparentemente vinti rispetto alla linea tradizionale, sono in realtà “vinti vincitori”, perché le loro idee e le loro opere hanno nutrito e indirizzato l’evoluzione della disciplina.

Artisti controversi, dimenticati o misconosciuti: Flavio Caroli ritorna a indagare la linea d’ombra dell’arte che da sempre lo interessa, di artisti come Lorenzo Lotto, Giuseppe Maria Crespi o Filippo de Pisis, incompresi dai contemporanei o dalla critica d’arte, di centri come la Mantova del Rinascimento o la Milano del primo Ottocento, messi in ombra da città più “alla moda”, o delle alterne vicende di grandi mecenati come i Farnese. E racconta di come artisti e opere apparentemente vinti abbiano potuto comunque portare avanti la loro versione e creare idee tali da influenzare il futuro.

Flavio Caroli, storico dell’arte moderna e contemporanea, è nato a Ravenna nel 1945. Dopo gli studi, inizia la carriera accademica che lo porta a diventare docente di Storia dell’Arte Moderna prima presso l’Università di Salerno, poi a Firenze e infine al Politecnico di Milano e allo IULM.

Ha dedicato i suoi studi alla linea introspettiva dell’arte occidentale, con molte pubblicazioni e mostre. Ha collaborato alle pagine culturali di numerose testate, fra cui il “Corriere della sera” e “Il Sole 24 Ore”.

Fra i suoi libri: L’Anima e il Volto (1998), Il volto e l’anima della natura (2009), Il volto dell’amore (2011), Il volto dell’Occidente (2012), Anime e volti. L’arte dalla Psicologia alla Psicoanalisi (2014), Il museo dei capricci. 200 quadri da rubare (2016). Nel 2023, per Solferino, ha pubblicato Storia sentimentale dell’arte. Un’educazione alla bellezza.

Per la partecipazione alla presentazione del 6 novembre con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili é comunque gradita una cortese conferma via mail all’indirizzo: segreteria@cr.camcom.it o ai numeri 0372/490256-248.

© Riproduzione riservata