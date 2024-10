Leggi anche: 23 Ott 2024 Parte a Rimini Ecomondo

con dodici aziende cremonesi

Ecomembrane S.p.A., Società leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, quotata sul segmento EGM di Borsa Italiana S.p.A., annuncia la sua partecipazione alla fiera riminese di Ecomondo – presso la Hall D5, Stand 302 – dedicata alla transizione ecologica e ai nuovi modelli di economia circolare. Un’occasione per la Società di incontrare la comunità di stakeholders nel più importante appuntamento fieristico di settore in Italia e aggiornare sulla gamma prodotti e sull’offerta integrata di servizi sviluppati nel 2024.

La Società cremonese, infatti, è tra le poche aziende italiane capace di offrire un servizio completo ai grandi clienti del settore energetico, garantendo efficienza e qualità in ogni fase del processo. Quest’anno sono stati numerosi i progetti che hanno guidato la sua crescita: dalle performanti cupole per la produzione di biogas e biometano allo stoccaggio dell’idrogeno a bassa pressione, Ecomembrane si è confermata anche nel 2024 un’azienda altamente votata all’innovazione, mettendo le più avanzate tecnologie al servizio di un mondo sempre più affezionato all’industria sostenibile e all’energia prodotta da fonti rinnovabili.

La novità su cui sicuramente si è posto maggiore impegno riguarda il brevetto per lo stoccaggio dell’idrogeno a bassa pressione. Attraverso le migliori tecnologie dei gasometri pneumatici, la Società è in grado di produrre questo materiale in maniera semplice, sicura e a buon mercato, inquadrandosi come pioniera per la progettazione di un sistema completo. Proprio quest’estate, Ecomembrane ha installato nei Paesi Bassi il primo gasometro a idrogeno realizzato da un’azienda italiana: denominato “H2 MASTER”, è caratterizzato da una tripla membrana progettata per lo stoccaggio del materiale gassoso a bassa pressione, con un volume di 400m3.

A proposito di idrogeno, Ecomembrane quest’anno è entrata all’interno del Consorzio statunitense H2 Technology per sostenere le aziende italiane attive nella filiera dell’idrogeno nell’accesso e nello sviluppo delle proprie attività sul mercato statunitense. Attraverso questo consorzio, la Società si presenta come partner qualificato per supportare la realizzazione di ecosistemi infrastrutturali, facilitando la transizione globale verso un’economia basata sull’idrogeno, in collaborazione con le aziende degli USA.

Per quanto riguarda le ultime strategie di business, invece, proprio in questi ultimi giorni la Società ha comunicato che la controllata SBS Solar – specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici e nella vendita di inseguitori mono-assiali– ha perfezionato la cessione di diritti per lo sviluppo, la costruzione e lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico di capacità produttiva prevista di circa 10 MWp per un importo di circa Euro 2,1 milioni.

Lorenzo Spedini, Ceo di Ecomembrane S.p.A., dichiara: “A Ecomondo presenteremo le nostre soluzioni avanzate per lo stoccaggio di idrogeno, biogas e biometano: strumenti chiave per un futuro energetico sostenibile e in grado di penetrare nei più ambiti mercati internazionali. Crediamo che la transizione ecologica richieda non solo innovazione tecnologica, ma anche una visione integrata che metta al centro l’ambiente e le generazioni future. Siamo qui per contribuire con soluzioni concrete che consentano di accelerare il passaggio verso un’energia pulita e accessibile.”

Ecomondo è un rinomato evento annuale riconosciuto a livello internazionale come luogo di incontro privilegiato in Europa e nel bacino del Mediterraneo per industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e mondo della ricerca legati alla green economy e all’economia circolare. La fiera costituisce un fondamentale punto di aggregazione per visitatori ed espositori interessati a soluzioni sostenibili e innovazioni tecnologiche legate all’ambiente per promuovere la cultura della sostenibilità e la gestione efficiente delle risorse.

