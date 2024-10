Al via tra pochi giorni “Ecomondo“, storica fiera della green e circular economy che si svolge ogni anno a Rimini nel mese di novembre da ormai ventisette anni.

Istituzioni e imprese attive nel campo della sostenibilità, che stanno già agendo concretamente per attuare la transizione ecologica, si incontreranno nei padiglioni della Fiera di Rimini dal 5 all’8 novembre per confrontarsi sulle sfide ambientali di oggi e di domani e discutere di strategie per uno sviluppo sostenibile del Paese.

Dodici le aziende cremonesi presenti che operano nel settore delle bioenergie e dei rifiuti. Ecco l’elenco:

VOGELSANG SRL

CORRADI & GHISOLFI SRL

ECOMEMBRANE SPA

MTRAX S.B. SRL

ROTA GUIDO SRL

ACCIAIERIE ARVEDI SPA

MTRAX S.B. SRL

ARCA NASTRI SRL

ACQUAFERT SRL

EVOTECK SRL

BRUNO FOLCIERI SRL

REFIMET SRL

Tra le tematiche protagoniste della kermesse, anche la cosiddetta “new space economy“, una nuova branca dell’economia specializzata sulla sorveglianza ambientale e l’osservazione terrestre.

Puntando sempre di più all’internazionalizzazione, nella nuova edizione di “Ecomondo” sono attese delegazioni di 120 paesi e 60 associazioni internazionali di settore; sono state inoltre attivate collaborazioni con oltre 100 riviste specializzate estere, per diventare sempre più punto d’incontro tra il “Made in Europe” e la domanda internazionale di soluzioni per la transizione green.

© Riproduzione riservata