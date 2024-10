FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari ) Confcommercio Provincia di Cremona ha avviato una campagna di sensibilizzazione contro l’abusivismo nell’attività di mediazione immobiliare.

L’iniziativa, che ha preso il via a Crema, uno dei territori di maggior rilievo per la nostra provincia, si estenderà successivamente a Cremona, con il supporto di manifesti per le vie della città e la promozione sui canali social di FIMAA e di Confcommercio, nonché nelle sedi territoriali di Confcommercio.

La campagna ha lo scopo di informare i cittadini sui rischi legati all’affidarsi a figure non qualificate e non in regola, una scelta che può esporli a potenziali truffe e danni economici. Luca Arcari, presidente di FIMAA Cremona, spiega: “Da sempre la nostra associazione si batte contro l’abusivismo e promuove il rispetto delle norme e delle corrette pratiche professionali. La figura dell’agente immobiliare è regolamentata dalla legge, il che garantisce che il cliente riceva un servizio trasparente, sicuro e conforme alle normative. L’agente immobiliare non solo coordina tutte le fasi della compravendita, ma è anche obbligato ad avere un’assicurazione che protegga il cliente da eventuali errori, offrendo una tutela concreta.”

Arcari sottolinea l’importanza della formazione professionale e del rispetto delle regole: “Diventare agente immobiliare richiede un percorso formativo serio, che comprende un corso della durata di diversi mesi e un esame finale di abilitazione. Questa preparazione è fondamentale perché ci permette di gestire con competenza operazioni che, grandi o piccole che siano, sono cruciali per famiglie e investitori. Molti pensano che la compravendita immobiliare sia semplice e che chiunque possa gestirla, ma la realtà è ben diversa. Gli errori commessi da persone non qualificate possono avere conseguenze gravi e a lungo termine, che emergono soprattutto quando sorgono problemi.”

L’iniziativa di FIMAA punta quindi a sensibilizzare i cittadini sul ruolo cruciale degli agenti immobiliari abilitati e sui rischi di affidarsi a chi opera fuori dalle regole. “Il rispetto delle figure professionali in campo è essenziale per la serenità del consumatore – conclude Arcari – e solo la preparazione adeguata e la trasparenza possono garantire operazioni sicure e corrette. I veri danni avvengono quando qualcuno sceglie di improvvisarsi agente immobiliare senza la preparazione e le competenze necessarie.”

La campagna continuerà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e proteggere il settore immobiliare da pratiche scorrette, tutelando i diritti dei consumatori e promuovendo la professionalità degli agenti abilitati.

© Riproduzione riservata