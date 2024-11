Quell’abbraccio del 25 aprile 2020 resta una delle immagini più toccanti e rappresentative degli ultimi anni, per Cremona e per un territorio che per primo e più degli altri ha fatto i conti con la realtà.

Erano i primi mesi a stretto contatto col Covid, settimane in cui l’allora sindaco Gianluca Galimberti fu costretto ad isolarsi perché positivo. Al termine della sua quarantena, durata oltre un mese, una volta negativo al virus, commosse la città condividendo sui social la foto di quell’abbraccio alla terzogenita Chiara, piccola stella che per settimane era dovuta restare a distanza dal suo papà.

Oggi, quella stella, si è presa il suo cielo.

Chiara, che a Cremona era conosciutissima e che con la sua energia ha saputo spesso accompagnare papà Gianluca in numerose apparizioni pubbliche, si è spenta dopo le complicazioni di una crisi respiratoria.

La redazione di CremonaOggi e CR1, si unisce nel dolore di Gianluca, della moglie Anna, dei due fratelli maggiori di Chiara, dei nonni e a tutte le persone che hanno amato e curato quella piccola stella nei suoi 19 anni di intensa vita.

