Il Consiglio europeo per l’innovazione investirà 1,4 miliardi nel 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio europeo per l’innovazione sosterrà la ricerca sulle tecnologie avanzate e le start-up ad alto potenziale con 1,4 miliardi di euro. Oltre a un bilancio più consistente, con un aumento degli investimenti di quasi 200 milioni rispetto al 2024, il programma di lavoro per il 2025 apporta diversi miglioramenti, tra cui l’accesso ai finanziamenti. Il sistema contribuirà a colmare una lacuna di mercato nei finanziamenti per l’espansione delle tecnologie in Europa, concentrandosi sulle quelle digitali, pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse. La Commissione ha varato il Consiglio europeo per l’innovazione per il periodo 2021-2027. Basato su un programma pilota sperimentato nell’ambito di Horizon 2020, il nuovo strumento associa la ricerca sulle tecnologie emergenti a un programma di accelerazione e a un fondo azionario, per dare una spinta alle start-up innovative e alle piccole e medie imprese.

col/gtr