Un ragazzo di 16 anni, studente al corso di termoidraulica di Cr.Forma, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Brescia dopo essere stato colpito da malore mentre si trovava a scuola. Improvvisamente, mentre rientrava in classe dopo l’intervallo, si è accasciato a terra facendo fatica a respirare. Gli insegnanti hanno subito praticato gli interventi di primo soccorso in attesa del 118. Quando i sanitari sono giunti in via Cesari, sede della scuola, è emersa la gravità della situazione e si è reso necessario allertare l’elisoccorso che ha poi trasportato il ragazzo all’ospedale di Brescia.

“Siamo tutti costernati – le prime dichiarazioni di Paola Brgnoli, direttrice dell’istituto di formazione professionale -. C’è grande preoccupazione e siamo vicini alla famiglia di Francesco, preghiamo per lui”. Il ragazzo è residente in un paese della provincia di Cremona.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

