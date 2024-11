Sempre più intensa l’attività di prevenzione svolta dalla Polizia di Stato di Cremona, a contrasto della criminalità comune e immigrazione clandestina, in linea con il giro di vite voluto dal nuovo prefetto, Antonio Giannelli.

Basti pensare che nel solo mese di ottobre sono state eseguiti 25 provvedimenti emessi dal Questore in materia di misure di prevenzione personale. Nel dettaglio, sono stati 9 i provvedimenti di Avviso Orale e 7 i Fogli di Via Obbligatori nei confronti di persone ritenute pericolose per le condotte poste in essere e per i precedenti. Tra questi, due Fogli di Via Obbligatori dal Comune di Casalmaggiore per la durata di tre anni nei confronti di altrettanti soggetti, gravati da numerosi precedenti di polizia per truffe perpetrate con il modus operandi del finto incidente, a danno di anziani o soggetti fragili.

Nell’ambito della lotta alla violenza domestica e allo stalking, invece, sono stati emessi dal Questore 9 provvedimenti di Ammonimento per persone che si sono rese responsabili di reati come maltrattamenti in famiglia e stalking e che, grazie al protocollo stipulato dal Questore di Cremona con il Centro Antiviolenza Uomini Maltrattanti di Castelleone, potranno seguire dei percorsi volti a bloccare la spirale di violenza all’interno di contesti affettivi e/o familiari.

Tra questi, due le situazioni particolarmente critiche. In uno dei casi, destinatario del provvedimento è un uomo che dal 2017 ad oggi ha agito in modo violento nei confronti della moglie, cagionandole numerose lesioni, tra cui la rottura delle costole. In un altro, il molestante ha aggredito la propria consorte, cagionandole lesioni al volto.

Ma la prevenzione va anche nella direzione della lotta all’immigrazione clandestina in cui è impegnato quotidianamente l’Ufficio Immigrazione. Il Questore di Cremona, a questo proposito, ha adottato 9 ordini a lasciare il territorio Nazionale, 4 rimpatri con accompagnamento immediato alla frontiera, 9 misure alternative al trattenimento con obbligo di presentazione presso l’Ufficio Immigrazione, 4 accompagnamenti presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio.

