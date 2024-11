Grom, un dolcissimo Labrador in servizio al Centro Provinciale dei Carabinieri di Cremona per la ricerca delle sostanze stupefacenti, ha svolto la sua ultima “missione” all’IIS Torriani di Cremona la mattina del 6 novembre. Dal 7 novembre sarà ufficialmente in pensione.

Ad accogliere i carabinieri la dirigente dott.ssa Simona Piperno e i docenti della vicepresidenza proff. Paolo Villa e Paola Gaudenzi: “La scuola è attenta – ha spiegato la dirigente Piperno agli studenti che hanno visto Grom in azione – Collaboriamo costantemente con i Carabinieri e le forze dell’ordine per tutelare voi e la vostra salute”.Un messaggio ribadito dai carabinieri che hanno raccontato agli studenti le motivazioni di questi periodici interventi; la vicinanza delle forze dell’ordine alle scuole, alle realtà in cui i giovani si trovano a vivere tante ore, fanno tante esperienze, tanti incontri e possono anche sbagliare, senza rendersi conto delle conseguenze.

All’insegna della prevenzione e della tutela, dunque, si è svolta l’ultima giornata di lavoro di Grom, un cane antidroga che ha riscosso le simpatie di tutti gli studenti, tanto che un’operazione seria e mirata si è svolta in un clima sereno e collaborativo. La dirigente ha accompagnato i carabinieri nella loro visita all’Istituto ed ha spiegato agli studenti l’importanza anche di questi momenti perché tutti siano consapevoli di vivere le ore scolastiche in un ambiente protetto e controllato. Un intervento molto apprezzato anche da alcuni genitori presenti a scuola per i colloqui con i docenti.

© Riproduzione riservata