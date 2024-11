Dopo diversi mesi di lavori, suddivisi in due lotti, sono terminati i lavori di rigenerazione urbana dell’edificio destinato ad alloggi pubblici, farmacia e ambulatorio medico, e nel giardino antistante, a Gerre de Caprioli. Un progetto di importo complessivo pari a 368.000 euro, finanziato per circa 331.000 euro da Regione Lombardia nell’ambito del bando, appunto, di rigenerazione urbana. Si completa così il layout della piazza del Comune sul quale erano stati avviati i lavori di ristrutturazione della facciata del palazzo comunale nel 2022.

“I lavori hanno trovato alcune difficoltà, soprattutto per quanto attiene il giardino, causate soprattutto dai sotto servizi, che hanno richiesto interventi aggiuntivi e scelte che, in fase progettuale, non erano prevedibili” precisa il Sindaco Michel Marchi. “Per questo mi sento di ringraziare il progettista e direttore lavori, arch. Francesca Romana Ghisolfi, e le ditte intervenute: Musoni Renzo per l’edificio e Tedeschi Umberto e Linea Giardino per l’area verde.

Credo che abbiamo riconsegnato alla cittadinanza un bell’angolo da vivere in sicurezza e, perché no, piacevole anche alla vista. Un intervento anche con un occhio all’ambiente con incremento del 300% alberi, e illuminazione alimentata da impianto fotovoltaico e batterie di accumulo. Ringrazio anche la sopraintendenza ai beni culturali di Mantova che ha seguito tutte le fasi, soprattutto per quanto attiene la collocazione del monumento ai caduti della prima guerra mondiale”.

L’inaugurazione si terrà domenica 10 novembre, occasione che si fonderà con le celebrazioni del IV novembre che solitamente vengono officiate la domenica successiva a Gerre. Alle ore 10.30 la Santa Messa e a seguire, alle 11.15 circa, il trasferimento nel giardino per la posa della corona e gli interventi di rito. Saranno presenti le autorità civili e militari e tutti i momenti saranno accompagnati dal Coro del Club Alpino Italiano di Cremona.

