Imprenditore, personaggio conosciutissimo nel territorio cremonese, papà di un campione: all’età di 95 anni si è spento Gianfranco Vialli.

Una vita spesa per la famiglia, tra i propri cinque figli anche il grande Gianluca, Gianfranco Vialli è stato titolare dell’azienda Casitalia di Spinadesco, che produceva prefabbricati.

Cremonese doc, viveva in via dei Mille, pieno centro storico, era spesso a Grumello, comune in cui la famiglia Vialli possiede il castello teatro della crescita dei figli e di un Gianluca che da lì spiccò presto il volo verso le giovanili del Pizzighettone e poi della Cremonese.

Gianfranco Vialli lascia la moglie, Maria Teresa, e i figli Nino, Marco, Maffo e Mila, oltre ad una comunità di amici e parenti che lo ricorderà sempre con grande stima e affetto, come imprenditore e come persona.

